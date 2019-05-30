استخراج كتلة عملاقة من الشعر من معدة فتاة!

في حالة فريدة جدا، استخرج الأطباء، في مدينة تومسك الروسية، كتلة شعر تزن 500 غرام من معدة طفلة تبلغ من العمر 16 عاما.

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وأكد الأطباء المعالجون أن الطفلة استمرت تمضغ شعرها مدة 10 سنوات، حتى تراكم في معدتها وبات يحتل نحو 80 % من حجمها.

ولجأت الطفلة في البداية إلى المختصين تشتكي من تساقط الشعر لديها. لكن الفحص أثبت أنها تعاني من فقر دم وجسم غريب في المعدة.

وقال كبير أطباء المستشفى، أندريه كارافاييف: إن تراكم الشعر بهذا الحجم يمكن أن يسبب انسدادا في الجهاز الهضمي. لذلك قرر الأطباء إجراء عملية فورية، وقص الجراحون جدار البطن وفتحوا تجويف المعدة.

وتتماثل الطفلة الآن للشفاء وهي في حالة صحية جيدة إلا أنها قد تحتاج إلى مساعدة طبيب نفسي للتخلص من عادة قضم الشعر.

المصدر: نوفوستي