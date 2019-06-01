البصل الأحمر يتحدى سرطان أورام الأمعاء

اكتشف الأطباء أن مركبات الأنثوسيانين الموجودة في البصل الأحمر والتي تذوب في الماء، لها خصائص تبطئ نمو وتطور الأورام السرطانية في الأمعاء.

وتفيد مجلة Food Research" "International بأن باحثين من جامعة غيلف الكندية درسوا تأثير مستخلص الكيرسيتين، الذي حصلوا عليه من خمسة أنواع من البصل في الخلايا السرطانية في القولون. واستنتجوا أن هذه المادة تمتاز بخاصية تبطئ نمو وتطور الأنسجة السرطانية.

وقام الباحثون بتجارب مخبرية لمعرفة تأثير مستخلص الكيريسيتين في الخلايا السرطانية في حال التلامس المباشر. وقد بينت نتائج هذه التجارب أن مفعول المستخلص الذي حصلوا عليه من البصل الأحمر كان الأقوى في إبطاء سرعة نمو الخلايا السرطانية في الأمعاء.

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وبعد دراسة هذه المسألة ظهر أن هذا المكون يحيد الجذور الحرة التي تسبب تلف الحمض النووي محفزة بذلك نمو السرطان. إضافة لهذا يتميز هذا المركب بخواص مضادة للالتهابات.

كما وجد الباحثون احتواء البصل الأحمر إضافة إلى الكيريستين، على مركبات عديدة للأنثوسيانين، التي تقوي خصائصه المضادة للسرطان.

المصدر: ميديك فوروم