دواء بقيمة 2.1 مليون دولار للجرعة الواحدة

أعطت الجهات المختصة في الولايات المتحدة لشركة الدواء Novartis السويسرية، الموافقة على علاج يشفي من أول جرعة مرض ضمور العضلات الشوكي القاتل عند الرضع.

ووفقا لصحيفة الغارديان البريطانية، فإن سعر الدواء "Zolgensma" المستخدم لمرة واحدة، بلغ 2.125 مليون دولار وهورقم قياسي.

وتأتي موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على "Zolgensma" كدواء للأطفال دون الثانية من العمر، المصابين بضمور العضلات الشوكي الفتاك، بمن فيهم أولئك الذين لم تظهر عليهم الأعراض بعد.

ويتسبب هذا المرض القاتل بجعل الأطفال المصابين به غير قادرين على التحكم في عضلاتهم، نتيجة لذلك يواجهون مشكلات في البلع والتنفس، ورفع الرأس والجلوس، ويحتاجون إلى مساعدة الآخرين، وفي حالات أكثر شدة قد يؤدي الأمر إلى الشلل والموت.

وتوقع محللون في "وول ستريت" أن تبلغ مبيعات قيمة مبيعات "Zolgensma" ملياري دولار بحلول عام 2022، وذلك نظرا إلى أن أرباح الشركة المصنعة لدواء "Spinraza" المشابه، بلغت العام الماضي 1.7 مليار دولار.

وقد تمت الموافقة على علاج "Spinraza" في أواخر عام 2016، ويتم إدخاله في القناة الشوكية كل أربعة أشهر وبلغ سعره 750 ألف دولار للسنة الأولى و375 ألف دولار للسنوات اللاحقة.

وذكرت وسائل إعلام أن شركة "Novartis" دافعت عن الرقم الباهظ للغاية مقابل "Zolgensma"، مشيرة إلى أن العلاج يستخدم لمرة واحدة فقط، الأمر الذي يعتبر أفضل من العلاجات طويلة الأمد وبتكلفة مئات الآلاف من الدولارات سنويا.

وحاولت "Spinraza" عرض الدواء في أبريل الماضي مقابل 5 ملايين دولار، لكن تقديرات بينت أن القيمة مبالغ فيها للغاية، ما أجبر الشركة المصنعة على عرض الدواء بسعر أقل.

المصدر: وسائل إعلام