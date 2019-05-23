التحليق في الفضاء يصيب الرواد بالتهاب المفاصل

كشفت أبحاث جديدة أن السفر إلى الفضاء قد يصيب الرواد بالتهاب المفاصل في عمر مبكر، ولمدة طويلة الأجل.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن العيش في الفضاء يؤدي إلى تغيرات أخرى في جسم الإنسان تؤثر على الجهاز المناعي وضغط الدم وشكل العيون.

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لكن العلماء الأمريكيين الذين مولتهم "ناسا" وضعوا الفئران المخبرية في رحلة فضائية روسية لمدة 30 يوما ووجدوا علامات مبكرة على انهيار الغضاريف لدى عودتهم.

وبالمقارنة مع الفئران التي بقيت على الأرض خلال الفترة ذاتها، لم تظهر هذه الأخيرة أي تدهور غضروفي واضح، وفقا للفريق القائم على البحث من مستشفى هنري فورد في ميشيغان.

ويشير الفريق إلى أن هذا الالتهاب يعود إلى ظروف انعدام الجاذبية في الفضاء والتي تؤدي إلى انخفاض الوزن في الجهاز العضلي.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور جيمي فيتزجيرالد: "بشكل عام، يمكننا القول أنه بعد 30 يوما من الجاذبية الصغرى، بدأت عملية تحطيم الغضاريف".

وأضاف: "الغضروف عند البشر لا يرمم بسهولة، والعودة إلى الأرض يمكن أن تسبب مشاكل صحية مستديمة".

المصدر: ذي صان