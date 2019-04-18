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10 أورام خبيثة في عين طفلة أمريكية

الصحة

10 أورام خبيثة في عين طفلة أمريكية
YouTube
الطفلة غراسي كوريغان
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أصيبت طفلة أمريكية تبلغ من العمر عامين بنوع نادر من السرطان، ما استدعى استئصال عينها من أجل سلامتها.

وتعيش الطفلة غراسي كوريغان، في ولاية أوريغون الأمريكية، وأجريت لها عملية جراحية لاستئصال عينها بعد اكتشاف إصابتها بنوع نادر من السرطان، "ورم أرومة الشبكية"، حيث وجد الأطباء في شبكية العين 10 أورام خبيثة.

ويفيد موقع "Survivor"، بأنه في عام 2016، انتبهت والدة الطفلة عندما كانت تتفرج على الصور التي التقطت لابنتها إلى ومضة ضوء غريبة تنبعث من إحدى عينيها. فقررت التقاط صور جديدة للطفلة وكانت النتيجة نفسها فأدركت أنها لم تخطئ.

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وأقلق هذا الأمر الأم فأخذتها إلى طبيب أخصائي. وبعد فحصها الأولي، قرر إجراء فحص شامل للطفلة، أظهر أن ومضة الضوء هي ورم أرومة الشبكية النادر.

ونقلت الطفلة إلى مركز جراحة العيون في فيلادلفيا، حيث أجريت لها عملية لاستئصال العين المصابة. وبعد مضي أسبوعين، خضعت للعلاج الكيميائي الذي كانت نتائجه إيجابية وتم التغلب على المرض.

وحاليا، بلغت غراسي الخامسة من العمر، وقد تعودت على العين الصناعية وتشارك في نشاطات الأطفال بشكل طبيعي.

المصدر: ميديك فوروم

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