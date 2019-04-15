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أعراض مبكرة لمختلف أنواع السرطان

الصحة

أعراض مبكرة لمختلف أنواع السرطان
Gettyimages.ru Gettyimages.ru CONTRIBUTOR
علامات تشير إلى الإصابة بالسرطان
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كشف أطباء عن 11 علامة تشير إلى إصابة الشخص بأحد أنواع مرض السرطان، ويمكن أن تساعد هذه العلامات في اكتشاف وتشخيص المرض وتحديد نوعه في مراحله المبكرة.

ويفيد "ActiveFeel" بأن من هذه الأعراض: فقدان الوزن السريع من دون سبب واضح، والشعور الدائم بالتعب. وتشير هذه الأعراض إلى سرطان القولون أو سرطان الدم.

ويشير استمرار الألم على الرغم من تناول المسكنات، إلى ورم في الدماغ، المبيض، المستقيم أو القولون.

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كما يمكن أن يكون ظهور تصلب ما في مناطق الجسم المختلفة وارتفاع درجة حرارتها من العلامات الخطرة التي تشير إلى الإصابة بسرطان الدم، لأنه يؤثر في الجهاز المناعي للجسم.

وقد يكون ظهور نمش وشامات وثآليل جديدة وتغير لون وحجم القديمة واحمرارها ونزفها، بداية لسرطان الجلد.

ومن المحتمل أن السعال الدائم وزيارة المرحاض المتكررة وظهور الدم في البراز والإسهال والإمساك، والألم والدم مع البول وتورم القدمين، من العلامات التي تشير إلى بعض أنواع السرطان الأخرى. أما صعوبة تناول الطعام، فقد تكون من أعراض الإصابة بسرطان المعدة أو المريء أو الحنجرة.

المصدر: لينتا. رو

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