نشرت صحيفة "PLOS One" دراسة أجرتها جامعة "كينكز كولدج" البريطانية، كشفت عن أعراض يتجاهلها الناس ولا يعيرونها اهتماما، في حين أنها دليل على الإصابة بسرطان المخ.

ونشر الفريق الذي أعد هذه الدراسة المشاكل التي كان يشكو منها مرضاهم، دون أن يكشفوا عن الأسماء، فقط الجنس والفئة العمرية، مشيرين إلى أن المصابين لم يعيروا اهتماما لهذه الأعراض.

وتقول إحدى السيدات (41 -50) المصابة بسرطان المخ، أنها بدأت تميل إلى النوم في النهار على غير العادة، وتذكرت أنها في إحدى المرات أحست بأن لسانها تلعثم ولم يطيعها أثناء الكلام وقد استمرت هذه الحالة حوالي دقيقة.

وقالت سيدة أخرى (31 - 40) أنها قبل أن تثبت إصابتها بمرض السرطان، كانت تحس دوما بالتعب ولكنها كانت تظن أن المشكلة ليس فيها بل في طبيعة عملها.

وفي حالة أخرى روت سيدة (40-50) أنها قبل أن تعرف عن إصابتها بهذا المرض، كان تصادف أشياء في بعض الأحيان ويتراءى لها أنها رأت هذه الأشياء مسبقا ما يعرف بظاهرة "deja-vu" في الطب وعلم النفس، كما أنها كانت تحس بروائح، وكانت تستغرب هذه الأشياء لكنها لم تفكر في الذهاب إلى الطبيب.

وأظهرت هذه الدراسة أن أغلب المرضى لم يزوروا الطبيب إلا بعد أن ظهرت لديهم شكوك بإصابتهم بجلطة دماغية أو بالخرف.

المصدر: نوفوستي