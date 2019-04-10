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اكتشاف طريقة فعالة لتحسين الذاكرة!

الصحة

اكتشاف طريقة فعالة لتحسين الذاكرة!
youtube/HydroDot
صورة أرشيفية
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أكد علماء في مجال طب الأعصاب من جامعة بوسطن الأمريكية أنهم اكتشفوا طريقة جديدة لتحسين الذاكرة عند كبار السن.

وأوضحوا أنهم وخلال تجاربهم الأخيرة لاكتشاف طرق فعالة لتحسين عمل الدماغ والذاكرة، أخضعوا عددا من المتطوعين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 60 و76 سنة لجلسات علاج كهربائية، استخدموا فيها خوذة خاصة طوروها لتصدر موجات "ثيتا" الكهربائية.

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ولاحظوا أن خلايا القشرة الدماغية للمتطوعين بدأت تعمل بشكل أكثر فاعلية بعد أول جلسة علاج بهذه الخوذة، رغم أن الجلسة لم تمتد لأكثر من 25 دقيقة، وأكد الذين خضعوا لهذه الجلسات أنهم بدأوا يتذكرون بعض الأحداث المنسية، التي تتعلق بمرحلة شبابهم وطفولتهم.

وللتأكد من فاعلية هذه الطريقة في العلاج مع فئة الشباب، أخضعوا نحو 50 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 24 سنة لهذه الجلسات، ولاحظوا أن الجلسات حسنت من أداء أدمغتهم، وجعلتها أكثر مرونة وسرعة في التعامل مع البيانات.

المصدر: فيستي

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