مادة غذائية تساعد في علاج الكبد من تأثير الكحول

يمكن اعتبار الشوفان علاجا طبيعيا لحماية الكبد من التلف الذي تسببه المشروبات الكحولية، بحسب خبراء جامعة دلهي الهندية.

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واكتشف خبراء الجامعة خصائص الشوفان العلاجية للكبد بعد تجارب أجروها على الفئران المخبرية، تضمنت إعطاء دقيق الشوفان بمقدار 125 و250 ملغم للفئران لمدة 12 يوما.

وبعد ذلك، حقنت هذه الفئران بجرعات من محلول الإيثانول تركيزه 50%، بهدف إثارة تلف الكبد. وقد بينت المتابعة اللاحقة لهذه الفئران وجود تلف بسيط في أكبادها.

ويقول الباحثون إنهم لم يتمكنوا من تحديد آلية حماية الشوفان للكبد من تأثير الكحول، ولكنهم يشيرون إلى أن عصيدة الشوفان تمنع امتصاص المواد الضارة التي يفرزها الكبد، ما يسمح بثبات عمله واستقراره.

ويضف الباحثون أن تناول الشوفان يساعد على تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري ومشكلات الجهاز الهضمي.

المصدر: ميديك فوروم