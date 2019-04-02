 
مباشر
عاجل
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعلن استقالته رسميا

لقاح جديد لعلاج ورم الدماغ يجتاز الاختبارات الأولية

الصحة

لقاح جديد لعلاج ورم الدماغ يجتاز الاختبارات الأولية
Globallookpress
لقاح جديد تظهر الاختبارات السريرية فعاليته
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnyt

أظهرت نتائج الاختبارات السريرية الأولى للقاح جديد مضاد للأرومة الدبقية فعاليته العالية في كبح نمو الأورام.

واختبر علماء جامعة توماس جيفرسون لقاح "IGV-001" المضاد لسرطان الدماغ في الولايات المتحدة على 33 مريضا، شخصت إصابتهم بورم أرومي دبقي (سرطان الدماغ).

ووفقا للباحثين، فقد "أبطأ اللقاح نمو الورم وأطال عمر المرضى عدة أشهر"، والمهم في الأمر عدم اكتشاف أعراض جانبية له.

وجاء في بيان نشره الباحثون أن أساس هذا اللقاح هو خلايا سرطانية مأخوذة من مريض خلال عملية جراحية لاستئصال الورم. وتعالج هذه الخلايا بمواد خاصة، ومن ثم تحقن في الجسم ثانية.

إقرأ المزيد
ابتكار لقاح جديد مضاد للسل
روسيا.. ابتكار لقاح جديد مضاد للسل

واستخدم الباحثون جرعتين مختلفتين من هذه الخلايا في اختبارات المرحلة الأولى، وتبين أنه عند استخدام الجرعة الأكبر، يتوقف نمو الورم ويعيش المريض 21.9 شهر. في حين عاش المرضى الذين تلقوا علاجا تقليديا 14.6 شهر. ويضيف الباحثون أنهم راقبوا حالة بعض المرضى بعد استخدام اللقاح لفترة بلغت 39 شهرا.

ومن المفترض أن تبدأ المرحلة الثانية للاختبارات السريرية لهذا اللقاح الفعال في الأشهر الأخيرة من السنة الجارية.

المصدر: ميديك فوروم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وثائق سرية من المخابرات الفرنسية تكشف "أسرارا خطيرة" عن بوتفليقة