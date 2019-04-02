وجدت دراسة جديدة أجراها مركز الخدمة الاجتماعية في جامعة سنغافورة الوطنية، أن دفع الديون يحمل الكثير من الفوائد العقلية المتعلقة بصنع القرار والتخلص من القلق.

وأجرى الباحثون استطلاعا شمل 200 فرد من ذوي الدخل المنخفض، وحللوا مهاراتهم في صنع القرار قبل وبعد سداد ديونهم جزئيا.

ووجدوا أن تخفيف عبء الديون قلل من "المشكلات العقلية لدى الفقراء"، التي منعتهم في السابق من اتخاذ قرارات أفضل، تتعلق بمواضيع ومشكلات مختلفة.

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وتلقى المشاركون في الدراسة المنشورة في مجلة "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية"، مبلغا يخفف عبء الديون يبلغ نحو 5 آلاف دولار سنغافوري، أو ما يقرب من دخل الأسرة لمدة 3 أشهر تقريبا.

وفي حين أن جميع المشاركين حصلوا على المبلغ نفسه من تخفيف عبء الديون، لم تكن لدى جميعهم مستويات الديون نفسها، ما يعني أن التبرع الخيري لم يف بكل المستحقات النقدية.

ووجد الباحثون أن متوسط معدلات الخطأ لدى المشاركين في اختبارات الوظائف المعرفية، انخفض من 17% إلى 4%، بعد تخفيض ديونهم.

وبالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد المشاركين الذين أبلغوا عن اضطرابات القلق، من 78% إلى 53% بعد تخفيف الديون.

وأظهرت دراسات أخرى أجريت في الولايات المتحدة، نتائج مماثلة.

المصدر: ديلي ميل