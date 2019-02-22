الكشف عن السبب الرئيس لموت الرجال البالغين في روسيا

كشفت مؤسسة "روس ستات" (الإحصاءات الروسية) أن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيس لموت الرجال البالغين في روسيا.

وشهد عام 2017 وفاة 102 ألف رجل تتراوح أعمارهم بين 16 و59 عاما جراء إصابتهم بمثل هذه الأمراض.

وأودت أسباب خارجية مثل حوادث المرور والاعتداءات وغيرها من الحوادث بحياة 86.9 ألف رجل. وتوفي 42 ألف رجل مصاب بأورام مختلفة.

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وبلغ العدد الإجمالي للرجال البالغين الذين توفوا عام 2017 نحو 317.5 ألف رجل.

وكانت وزيرة الصحة الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، قد أعلنت في وقت سابق أن السبب الرئيس لوفاة الرجال في روسيا هو تناول المشروبات الكحولية. فيما أعادت إلى الأذهان أن عدد الوفيات الناتجة عن تناول الكحول انخفض بفضل فرض حظر على بيع المشروبات الكحولية المزيفة.

المصدر : RT