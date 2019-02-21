إغلاق مصنع شوكولاتة "نوتيلا" الفرنسي

علقت شركة تصنيع الحلويات الإيطالية "فيريرو" أعمالها في مصنع "نوتيلا" لمعجون الشوكولاتة في فرنسا، بسبب سوء جودة المنتج.

واتخذت الشركة القرار كإجراء احترازي، وفقا لتقرير خبراء "فيريرو"، بعد العثور على مشكلات في أحد مكونات عجينة شوكولاتة "نوتيلا" وسكاكر "كيندر بوينو" في فرعها بنورماندي. حيث تبين أن جودة نوتيلا تختلف من بلد لآخر، وتبين أن المنتج الذي يباع في ألمانيا يحتوي على نسبة بروتين أكبر تبلغ 10%.

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وقالت الشركة في تعليقها: "يمكننا أن نؤكد على أن الوضع الحالي لم يؤثر على أي من أنواع المنتجات المعروضة للبيع".

كما أشار مصنع "فيريرو" في فرنسا إلى أن الإغلاق المؤقت للمصنع، الذي سيستمر حتى نهاية الأسبوع، لن يؤثر على إمداد العملاء بمنتجات الشركة.

وكانت وزارات الزراعة في بلدان أوروبا الشرقية طالبت المفوضية الأوروبية بإجراء تعديل للتشريعات، التي تحظر على الشركات الدولية توريد السلع إلى السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي، والتي تختلف في التركيب والجودة اعتمادا على منطقة التوزيع.

المصدر: إزفيستيا