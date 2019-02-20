تمرين بسيط ينقذ حياة الرجال!

وجدت دراسة جديدة أن القدرة على القيام بأكثر من 10 تمارين ضغط تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

واكتشف الباحثون أن الرجال في منتصف العمر، الذين يستطيعون القيام بأكثر من 40 تمرين ضغط دفعة واحدة، شهدوا انخفاضا واضحا في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 96%، مقارنة مع أولئك الذين يمارسون أقل من 10 تمارين ضغط.

وقال الدكتور جاستين يانغ، من كلية هارفارد للطب العام في بوسطن: "تقدم النتائج دليلا على أن القدرة على ممارسة تمرين الضغط قد تكون طريقة سهلة وغير مكلفة للمساعدة في تقييم مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية في أي مكان تقريبا".

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وفي حين أن هناك أدلة متزايدة لتقييم اللياقة البدنية القلبية التنفسية بشكل موضوعي (CRF)، كعلامة حيوية للمخاطر الصحية، إلا أنها أُهملت من قبل الباحثين.

وشملت الدراسة 1104 من رجال الإطفاء في ولاية إنديانا، بمتوسط عمر بلغ 39.6، حيث قُيمت قدرتهم على تحمل تمارين اللياقة البدنية بين فبراير 2000 ونوفمبر 2007.

وتمت متابعتهم مدة 10 سنوات، وأظهرت النتائج أن ممارسة تمرين الضغط 37 مرة، أثرت بشكل إيجابي على الصحة القلبية.

وقال الباحثون إن تمرين الضغط ارتبط عكسيا مع مخاطر الأمراض القلبية الوعائية، بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و66 عاما.

وتؤكد الدراسة المنشورة في مجلة "JAMA Network Open" على أهمية اللياقة البدنية في مجال الصحة، ولماذا يجب على الأطباء تقييم اللياقة أثناء الفحوصات السريرية.

المصدر: ديلي ميل