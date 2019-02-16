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خطر قاتل يتربص بمحبي الأطعمة الدهنية!

الصحة

خطر قاتل يتربص بمحبي الأطعمة الدهنية!
imageBROKER.com- © Ricardo Demurez
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توصل علماء أمريكيون إلى نتائج جديدة للأخطار التي تسببها الأطعمة الغنية بالدهنيات والسكريات وترفع نسبة الوفيات.

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وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن باحثين من جامعة ولاية بورتلاند الحكومية أجروا تجارب على الفئران، بينت نتائجها أن القوارض التي تناولت كميات كبيرة من الأطعمة السكرية والدهنية، كانت أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات المزمنة والإنتانات التي أدت إلى نفوق عدد كبير منها.

وقال بروك نيبر المشارك في الدراسة: "مثل هذا النظام الغذائي الغني بالدهون والسكريات، يؤثر على الاستجابة المناعية ويجعل الجسم هشا أمام الإصابة بالإنتان ويسرع الوفاة".

وأشار الباحثون إلى أن البيانات التي تم الحصول عليها من هذه التجارب، يمكن أن تساعد في علاج الأمراض المعدية المختلفة. وستصبح من الأسهل مساعدة الأشخاص المرضى بالإنتانات بواسطة التحكم في نظامهم الغذائي.

المصدر: ديلي ميل

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