هل يجب تناول الجعة قبل النبيذ؟

كشف علماء جامعة كامبريدج أن تتابع تناول أنواع مختلفة من المشروبات الكحولية لا يؤثر في احتمال السكر وشدته وآثاره.

ويقول كاي هينسل من جامعة كامبريدج في مقال نشرته مجلة "American Journal of Clinical Nutrition": "لا يمكن تجنب السكر بتناول المشروبات الكحولية بطريقة معينة".

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ويتبع الناس في بعض البلدان الأوروبية مثل بريطانيا وألمانيا وغيرها عادة تناول الجعة أولا ومن ثم تناول النبيذ، وعدم تناولهما بالعكس أبدا.

واختبر علماء من بريطانيا وألمانيا هذه التوصية على 90 شخصا، أعمارهم 19-40 سنة. وقسم العلماء المشتركين إلى ثلاث مجموعات: الأولى تناولت في البداية 3 كؤوس كبيرة من الجعة، بعدها 4 من النبيذ. أما المجموعة الثانية ففعلت العكس تماما، وتناول بعض أفراد الثالثة الجعة أو النبيذ فقط. وتابع العلماء مستوى الكحول في دم جميع المشتركين.

وطلب الباحثون في اليوم التالي من المشتركين تقييم آثار السكر وفق مقياس من 56 درجة. وبعد مضي أسبوع، أعيد الاختبار مع تبديل أماكن المجموعات.

واتضح أن آثار السكر ظهرت لدى الجميع بنفس الشدة التي لم تعتمد على نوع المشروبات وتتابع تناولها، بل على مستوى شعور المشاركين بالسكر، وكم مرة شعروا بعدم الراحة من تناول المشروبات خلال جلسة الاختبارات.

المصدر: نوفوستي