كائنات غريبة يكشفها فيديو من نيوزيلندا

نشر تيم كليرك، وهو رجل أعمال من نيوزيلندا، اليوم الخميس، فيديو سجله في بيت والدته ويظهر كائنات غريبة الشكل.

وروى كليرك أن والدته طلبت منه الحضور بعد أن عثرت في مطبخها على كائنات صغيرة تشبه فئرانا من حيث شكلها، لكنها ليست كذلك.

وبعد أن نشر رجل الأعمال الفيديو على شبكة يوتوب، طلب من المستخدمين أن يشرحوا نوع الحيوانات الغريبة لكن لا أحد استطاع الإجابة عن سؤاله حتى الآن.

المصدر: mail.ru