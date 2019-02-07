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بالفيديو.. رجل يتعرض لحادث فتاك ويخرج سليما معافى

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بالفيديو.. رجل يتعرض لحادث فتاك ويخرج سليما معافى
You-Tube: Юрий Иванов
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سجلت كاميرا مراقبة حادثة غريبة جرت في مدينة بسكوف الروسية، كان بطلها رجل يمشي على قارعة الطريق.

وتزامنا مع مرور الرجل تحت شجرة بجوار الرصيف، سقطت فوقه فجأة، وحاصرته تماما بين فروعها، في حين كان يستمع للأغاني عبر سماعات الأذن، الأمر الذي منعه من الانتباه لما يجري حوله.

وفي بادئ الأمر، يعتقد كل من يشاهد المقطع أن الحادثة قد أودت بحياة الرجل أو أفقدته وعيه بالحد الأدنى، ليفاجأ المشاهد لاحقا بخروج الرجل من بين الأغصان، وكأن شيئا لم يكن.

المصدر: يوتيوب

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