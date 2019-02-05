أستراليا تحذر عقب اجتياح التماسيح والأفاعي لمناطق الفيضانات! (صور)

حذرت السلطات الأسترالية السكان من ظاهرة زحف الأفاعي والتماسيح مع مياه الفيضانات التي تجتاح مناطق من ولاية كوينزلاند.

وأتى التحذير بعد رصد عشرات الأفاعي السامة وهي تسبح في أحياء مدينة "Townsville"، كما دعت السلطات إلى ضرورة أخذ الحذر جيدا، بسبب انتشار الزواحف المائية في أماكن غير مألوفة سابقا.

وبشكل خاص، حذرت وزارة البيئة الأسترالية من وصول التماسيح إلى مناطق غير مسبوقة مع تراجع مياه الفيضانات، لتظهر في سدود وبحيرات المزارع الخاصة، وحتى في الطرقات.

وأكدت الوزارة على ضرورة الابتعاد عن هذه الزواحف الخطيرة عند مصادفتها، والاتصال بطواقم الطوارئ على الفور.

إضافة لما سبق، تم تحذير السكان من احتواء مياه الفيضانات على مواد ملوثة وضارة، منها فضلات بشرية من مياه المجاري غير المعالجة في ولاية "كوينزلاند".

وكانت مياه الفيضانات قد غمرت مؤخرا مساحات واسعة من مدينة "Townsville" الأسترالية، بعد أن فتحت السلطات بوابات سد نهر "Ross"، إثر هطول أمطار غزيرة أدت لامتلاء السد وتخزينه أكثر مما يحتمل.

المصدر: RT