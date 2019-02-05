وظيفة الأحلام .. آلاف الدولارات مقابل السفر حول العالم

قد تبدو فكرة الحصول على أموال طائلة مقابل السفر في جميع أنحاء العالم وخوض التجارب الفاخرة وكأنها حلم صعب التحقيق، ولكن "رويال كاريبيان" (Royal Caribbean) حولت الحلم إلى حقيقة.

ونشرت شركة الرحلات البحرية إعلان "مستكشف الشواطئ"، للبحث عن الموظف المحظوظ الذي سيحصل على 6 آلاف جنيه إسترليني (7800 دولار)، مقابل السفر حول العالم مدة 3 أسابيع.

وتتمثل مسؤوليات العمل في خوض التجارب الشاطئية التي يمكن للركاب الحصول عليها في العطلات السياحية، ثم نشرها على إنستغرام (في القصص وفيديوهات IGTV).

ويجري الحديث هنا عن رحلات إلى الأنهار الجليدية في ألاسكا، واستكشاف أوساكا اليابانية الجميلة، أو عبور المياه البيضاء في المضائق النرويجية، أو خوض التجارب المثيرة في المناطق الحضرية حول العالم، مثل مدينة دبي الإماراتية.

وسيصبح الموظف الجديد واحدا من أوائل الذين يضعون أقدامهم في جزيرة الشركة الخاصة والجديدة "Perfect Day at CocoCay"، المقرر افتتاحها في مايو 2019.

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أما بالنسبة لطلب العمل، فلا توجد حاجة لإعداد السيرة الذاتية الخاصة أو ملء نموذج "عادي". وبدلا من ذلك، ستحتاج إلى حساب إنستغرام فقط.

ويُطلب من المرشحين مشاركة أفضل قصص السفر، أو الصور ومقاطع الفيديو (عبر منشور أو قصص إنستغرام أو IGTV)، مع إضافة تاغ @RoyalCaribbeanUK و#ShoreExplorer. وتُقبل الطلبات حتى الساعة 11:59 من يوم الجمعة 1 مارس المقبل.

وقال متحدث باسم مكتب "رويال كاريبيان": "نبحث عن متعطش للمغامرة، يتمتع بقدرة فريدة على التقاط اللحظات والقصص المذهلة، في مشاركات بسيطة على الموقع الاجتماعي".

واستطرد موضحا: "نقدم بالفعل كمية هائلة من التجارب المذهلة التي يمكن أن تحدث مرة واحدة في العمر، ابتداء من الرحلات البحرية إلى التجديف في المياه البيضاء وركوب المناطيد".

وستكون هناك لجنة مختصة تساعد الشركة في تحديد الموظف المناسب للتعاقد معه، بما في ذلك المغني الشهير، جيمس ماكفي، الذي قال: "علمتني تجربة الأدغال أنك لا تستطيع حقا التغلب على الإثارة في استكشاف وجهات وخبرات جديدة، سواء في البر أو البحر. وأنا متحمس جدا للعمل مع (رويال كاريبيان) لإيجاد الشخص المثالي لهذا العمل الجديد: مغامر لديه شغف للسفر والاستكشاف والبحث عن خبرات جديدة وغير عادية حول العالم. وبالطبع، يجب أن يكون بارعا في مشاركة المغامرات على الإنترنت أيضا".

المصدر: ميرور