كشف النقاب عن صاحب حساب "البيضة الشهيرة" وارتباطها بالصحة العقلية!

على الرغم من أن البيضة التي كسرت الرقم القياسي العالمي في عدد الإعجابات على إنستغرام، أصبحت الأكثر شهرة على الإطلاق بين عشية وضحاها، إلا أن صاحب الحساب ظل لغزا محيرا.

ففي 4 يناير 2019، نشر حساب على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، يحمل اسم "world_record_egg"، صورة بيضة دجاج مع خلفية بيضاء، ودعا إلى كسر الرقم القياسي لعدد الإعجابات على إنستغرام.

وحققت البيضة هدفها بكسر الرقم القياسي العالمي الذي حققته سابقا صورة لكايلي جينر، التي بلغت 18.7 مليون إعجاب، ووصلت صورة البيضة إلى أكثر من 52 مليون إعجاب.

وبعد الضجة الكبيرة التي أثارتها صورة البيضة طوال شهر يناير الماضي، قرر صاحب حساب إنستغرام الذي نشرها، كسر الغموض الذي أحاط به وتعريف العالم بهويته.

فقد كشفت مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" أن، كريس غودفري، هو من يقف وراء حساب "world_record_egg"، وهو موظف يعمل في وكالة الإعلانات "The & Partnership" ومقرها لندن، يبلغ من العمر 29 عاما.

Hulu’s Egg reveal is a mental health PSA which I love 🥰 pic.twitter.com/Mb46prevKR — Alexandra Able (@AlexandraAble) February 4, 2019

We’d like to thank #TalkingEgg for shining a limelight on #mentalhealth tonight with an important message. Not everyone chooses to #fightintheopen for mental health, but you did for the 1 in 5 Americans living with a mental health condition. Thank you, #EggGang! 💚🥚 pic.twitter.com/9KPlXG5re4 — Mental Health America (@MentalHealthAm) February 4, 2019

وكشف غودفري عن كل ما يتعلق به وبالبيضة، يوم الأحد 3 فبراير، مستغلا الحدث الهام لدوري كرة القدم الأميركية "سوبر بول"، وقال إن شعبية البيضة جاءت بشكل تلقائي وأن الادعاءات بشأن دفعه أموالا للمستخدمين المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الصورة على أوسع نطاق، غير صحيحة.

وأوضح صاحب الحساب أن "البيضة ليس لها جنس أو عرق أو دين، البيضة هي بيضة، إنها عالمية"، وهو ما جعلها تنتشر بشكل "فيروسي" في جميع أنحاء العالم، وفقا لاعتقاده.

Are you eggcited for the reveal? Watch World Record Egg at 8PM PST on Hulu. 🥚 #EggGangpic.twitter.com/uSn0mBJeNw — hulu (@hulu) February 4, 2019

ويبدو أن هذا السجل العالمي للبيضة استخدم من أجل أعمال خيرية، وذلك بالتعاون مع "Hulu"، وهي شركة أمريكية مزودة لخدمة بث البرامج التلفزيونية والأفلام عبر الإنترنت، والتي أظهرت البيضة في إعلان لدوري كرة القدم الأميركية "سوبر بول"، من أجل تعزيز الوعي بالصحة العقلية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بوسائل التواصل الاجتماعي.

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وتم توجيه الإعلان إلى المشاهدين بواسطة موقع الويب لمنظمة الصحة النفسية الأمريكية غير الربحية.

ويقول غودفري وصديقاه المشرفان على حساب "world_record_egg"، أليسا خان ويلان، البالغة من العمر 26 عاما، وسي جي براون البالغ من العمر 29 عاما، إن الصحة العقلية هي أولى المواضيع التي ستدعمها البيضة التي يحلو للمتابعين تسميتها "Eugene".

وقالت أليسا: "الناس وقعوا في حب هذه البيضة، وEugene تريد الاستمرار في نشر رسائل إيجابية".

وكشف الثلاثي الذي يقف وراء حساب "world_record_egg" أن هناك الكثير من العروض المالية والفرص المدهشة التي تدفقت عليهم، منذ تحقيق البيضة لهذه الشعبية العالمية، لكنهم أقل اهتماما بالمال مقابل الترويج للرسائل الإيجابية.

المصدر: نيويورك تايمز