شاهد.. مذيع سعودي يصدم فتاة أثناء البث المباشر!

قررت إحدى قنوات شبكة المجد السعودية توقيف أحد مقدمي البرامج فيها عن العمل لما بدر منه إزاء فتاة اتصلت عليه أثناء البث المباشر.

وهاجم الإعلامي السعودي أحمد المالكي بشكل حاد الفتاة المتصلة بعد أن اعتبر حديثها معه "تغزلا"، فطلب من مخرج البرنامج قطع الاتصال، موجها لها عبارات قاسية.

وأظهر مقطع فيديو متداول كيف بدأت الفتاة مداخلتها بالدعاء للضيف بقولها: "الله يسعدك ويوفقك"، لكن المالكي اعتبر ذلك "تغزلا بالضيف"، وقال إنه "تصرف ينم عن جرأة وقلة حياء".

وفي وقت لاحق، نشرت القناة التي يعمل فيها الإعلامي مقطع فيديو آخر له وهو يعتذر للمتصلة عما بدر منه، معترفا بأن ردة فعله كانت قاسية.

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أخطأت في حق المتصلة / ريما

وأعتذر عمّا بدر مني. #همثون8

•• https://t.co/7cJretrNzg — أحمد المالكي (@AlmalkiTV1) 2 février 2019

المصدر: RT