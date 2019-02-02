 
مباشر

ابنة "الهضبة" تثير الجدل بصورة صحبة شاب أجنبي

متفرقات

ابنة
www.instagram.com/janadiab_
جنا عمرو دياب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/leoa

أثارت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة اعتبرها البعض "جريئة" عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" صحبة شاب أجنبي.

وظهرت جنا في الصورة وهي تقف بجانب شاب أجنبي يرتدي سلسلة تحمل رمز الصليب، وهنأته بعيد ميلاده.

وانهالت التعليقات الغاضبة من قبل متابعيها، الذين اعتبروا "ظهورها بهذا الشكل مع شاب أجنبي أمرا لا يليق بها كونها ابنة فنان كبير ومعروف"، فيما وجه آخرون نقدا لاذعا لعمرو دياب.

Voir cette publication sur Instagram

Happy belated birthday @leewis.cox 💜

Une publication partagée par JUJU (@janadiab_) le

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد انسحاب انسحاب واشنطن.. بوتين يعلق مشاركة موسكو في معاهدة الصواريخ