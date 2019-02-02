ابنة "الهضبة" تثير الجدل بصورة صحبة شاب أجنبي

أثارت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة اعتبرها البعض "جريئة" عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" صحبة شاب أجنبي.

وظهرت جنا في الصورة وهي تقف بجانب شاب أجنبي يرتدي سلسلة تحمل رمز الصليب، وهنأته بعيد ميلاده.

وانهالت التعليقات الغاضبة من قبل متابعيها، الذين اعتبروا "ظهورها بهذا الشكل مع شاب أجنبي أمرا لا يليق بها كونها ابنة فنان كبير ومعروف"، فيما وجه آخرون نقدا لاذعا لعمرو دياب.

المصدر: RT