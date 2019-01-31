بالفيديو.. غزال "يهاجم" رياضيا في حادثة غريبة

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غريبة، كان نجماها دراجا وغزالا بريا، في حين صورت كاميرا دراج آخر الحادثة بالكامل.

وبينما كان رياضيان محترفان يقودان دراجاتيهما الهوائيتين على طريق جبلي في ولاية أريزونا الأمريكية، اندفع غزال بري بسرعة كبيرة من ناحية الغابة، ليصطدم مباشرة بأحدهما ويطرحه أرضا.

وبعيد صدم الغزال للرياضي، رجع يركض إلى الغابة، بينما أسفرت الحادثة عن تحطم الدراجة وإصابة الدراج بجروح طفيفة.

ومع انتشار المقطع عبر الإنترنت، انقسمت آراء المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال بعضهم إن الغزال تقصّد مهاجمة الرياضي، بينما راح البعض الآخر للقول إن الاصطدام حدث من باب الصدفة لا أكثر.

المصدر: وكالات