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"عقوبة قاسية" لعريس ليلة زفافه! (فيديو)

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twitter.com/@DailyMirror
العريس راجنيش كورماتشالي
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تعرض شاب هندي، من ولاية أوتاراخاند شمال البلاد، لظروف طارئة خارجة عن إرادته، أدت إلى تأخره عن حفل زفافه.

وذكرت صحيفة "Hindustan Times"، أن العريس، راجنيش كورماتشالي، اضطر للركض مسافة 6 كيلومترات عبر تلال الثلج للحاق بحفل زفافه الخاص.

وتسبب تساقط الثلوج الكثيف في يوم الزفاف بمشكلات في نقل 80 شخصا إلى مكان الاحتفال، ومنهم العريس شخصيا، بسبب صعوبة حركة السير على الطرقات التي تراكمت فيها الثلوج وأدت لاختناقات مرورية صعبة.

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لذلك قرر أهل العريس إرسال ابنهم مع مجموعة من أهم الأقارب الذين يجب أن يحضروا الزفاف، سيرا على الأقدام، لأن ركوب الحافلات فيه مخاطرة كبيرة.

وقال زعيم قرية تريوغينارايان، المدعو إلى حفل الزفاف لكنه تأخر لأنه علق في ازدحام مروري: "الذين تمكنوا من الوصول يتمتعون الآن بالعرس الذي جرى دون أي مشاكل".

وأشاد قاضي مقاطعة رودرابراياغ، مانغيش غيلدليال، الذي حضر حفل الزفاف، بحكمة العريس الذي قرر الركض في هذا اليوم إلى عروسه بسبب الظروف الجوية التي أدت إلى ازدحام وحوادث سير عديدة.

المصدر: لينتا. رو

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