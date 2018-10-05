غادرته عروسه لسبب وجيه.. عريس يشنق نفسه في "شهر العسل"!

أقدم أحد سكان ولاية تاميل نادو الهندية على الانتحار بعد عدة أيام من زواجه، وطلب في وصية تركها خلفه، عدم تحميل زوجته مسؤولية انتحاره.

وذكر موقع "AsiaOne"، أن العريس الهندي، سيلادوراي، البالغ من العمر 26 عاما، كان قد التقى بعروسة المستقبل في العمل. وبعد حفل الزفاف، انتقلت العروس إلى بيته الذي لا يوجد فيه مرحاض.

ولم تستطع الزوجة الجديدة التأقلم مع الوضع وأن تتصالح مع موضوع قضاء حاجتها في الشارع، كما يفعل أغلب سكان المنطقة التي انتقلت إليها.

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لذلك، وبعد عدة أيام طفح الكيل بالعروس وخرجت من منزل زوجها دون رجعة.

وفي اليوم التالي لمغادرة زوجته، لم يعد سيلادوراي من العمل إلى المنزل. وعثر على جثته لاحقا في قاع بئر في بلدة مجاورة. وترك الرجل مذكرة اعتذر فيها من أسرته وطلب منهم عدم إلقاء اللوم على زوجته بعد انتحاره.

يذكر أن أكثر من 60% من سكان الهند لا يمتلكون مراحيض في منازلهم، لذلك يضطرون لقضاء حاجتهم في العراء.

كما يموت في هذه البلاد 140 ألف شخص كل عام بسبب سوء الظروف الصحية التي تؤدي إلى الإصابة بالإسهال المؤدي للموت.

المصدر: لينتا. رو