بالفيديو.. مسلح يباغت شرطيا ويحاول قتله!

صورت كاميرا مثبتة على سيارة شرطة، حادثة غريبة تعرض فيها شرطي لموقف غادر من رجل مسلح، حاول قتله مباغتة.

وجرت الحادثة في مقاطعة "Cleveland County" الواقعة في ولاية "نورث كارولينا" الأمريكية، بينما كان الشرطي، جوشوا ليشير، يحقق مع الرجل الذي يشتبه بتورطه في جرائم سطو مسلح.

وبينما كان الشرطي جوشوا يتحدث مع المشتبه به أمام باب منزله، أدار الأخير ظهره ليتمكن من سحب مسدسه دون ملاحظة الشرطي لذلك.

ومن ثم قام المسلح بمباغتة الشرطي في حركة غادرة، محاولا إطلاق النار عليه، إلا أن الشرطي جوشوا لاحظ ما يحدث بسرعة ورد بإطلاق النار على المهاجم وأصابه بطلقات عدة.

وأكدت مصادر إعلام محلية نجاة المسلح من الموت عقب إسعافه إلى المشفى، في حين تبدأ محاكمته قريبا.

المصدر: وكالات