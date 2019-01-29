رجل يعض تمساحا لإنقاذ ابنه!

أنقذ رجل من مدينة بالاباك بمحافظة بالاوان الفلبينية ابنه، البالغ من العمر 12 عاما، من هجوم تمساح مفترس بطريقة لا تخطر لأحد على بال.

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وذكرت صحيفة "Manila Bulletin"، أن التمساح ظهر عندما كان المراهق يستحم في النهر مع شقيقه الأصغر. وانقض التمساح المفترس على المراهق وسحبه من يده اليسرى وجره إلى المياه.

وركض الأخ الأصغر إلى منزل ذويه وأخبرهم بما حصل لشقيقه الأكبر فهرع الوالد لنجدة ابنه.

وحاول الوالد ضرب التمساح بقبضته، ومن ثم انقض عليه بأسنانه وعض مخلبه لعدة دقائق.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية: "قام بعضّ التمساح عدة مرات من أطرى مكان في جسمه، في محاولة لإنقاذ ابنه".

ولم يتحمل التمساح عضات الوالد القوية، فأفلت الفتى وترك المكان سابحا في اتجاه آخر. وأسعف الولد إلى المستشفى حيث قدمت له الرعاية الطبية اللازمة.

المصدر: لينتا. رو