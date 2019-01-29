كلب يقود الإسعاف إلى مكان صاحبه المريض (فيديو)

سقط شخص مغشيا عليه على الأرض في زقاق صغير، واتصل الحاضرون لطلب المساعدة، في الوقت الذي ذهب فيه كلبه إلى الشارع الرئيس لينتظر سيارة الإسعاف.

وقع الحادث في منطقة يونتشنغ بمقاطعة شانشي في الصين، وبعد أن اتصل الشهود بسيارة الإسعاف، خرج الكلب إلى الشارع العام لينتظرها، وعند وصول الأطباء سار الكلب أمام السيارة ليدلها على طريق صاحبه المريض.

وقال الطبيب إن صاحب الكلب فقد وعيه بسبب تناوله كمية كبيرة من الكحول، بينما سجلت الكاميرا المثبتة في سيارة الإسعاف مقطع فيديو يظهر الحادثة ووفاء الكلب لصاحبه. وبعد نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتهر الكلف الوفي، ووصفه المستخدمون بـ "الملاك الحارس".

المصدر: لينتا. رو