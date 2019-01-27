 
مباشر

"احذر" نسيان هذه الأشياء على متن الطائرة

متفرقات

Russian Look-© Viktor Chernov
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lddo

وضع خبراء موقع "Aviasales‎" المختص بالسياحة والسفر قائمة بأكثر المقتنيات التي ينساها ركاب الرحلات الجوية أثناء مغادرة الطائرة.

إقرأ المزيد
متقاعدة تكشف أسرار الحياة الشخصية لمضيفات الطيران!

وشملت قائمة المقتنيات الشخصية القفازات، حيث أقر نصف من شملهم الاستطلاع بهذه الحقيقة، وجاءت الهواتف المحمولة في المرتبة الثانية.

كما حلت سماعات الرأس في المرتبة الثالثة لأكثر ما ينساه ركاب الخطوط الجوية.

ومن أكثر ما لفت انتباه مضيفات الطيران في الأشياء التي نسيها أصحابها على متن الطائرات، حقيبة مليئة بالجوارب وكرسي لنقل الأطفال.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في الصين.. إجازة للحصول على عريس!