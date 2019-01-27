"احذر" نسيان هذه الأشياء على متن الطائرة

وضع خبراء موقع "Aviasales‎" المختص بالسياحة والسفر قائمة بأكثر المقتنيات التي ينساها ركاب الرحلات الجوية أثناء مغادرة الطائرة.

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وشملت قائمة المقتنيات الشخصية القفازات، حيث أقر نصف من شملهم الاستطلاع بهذه الحقيقة، وجاءت الهواتف المحمولة في المرتبة الثانية.

كما حلت سماعات الرأس في المرتبة الثالثة لأكثر ما ينساه ركاب الخطوط الجوية.

ومن أكثر ما لفت انتباه مضيفات الطيران في الأشياء التي نسيها أصحابها على متن الطائرات، حقيبة مليئة بالجوارب وكرسي لنقل الأطفال.

المصدر: لينتا. رو