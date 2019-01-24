كيف تخفي ميغان ماركل تقدمها في السن؟

أكد الخبراء أن زوجة الأمير هاري، دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، البالغة من العمر 37 عاما تخفي شعرها الأشيب بطريقة مبتكرة.

وذكرت صحيفة ميرور، أن شهود عيان لاحظوا أن شعر ماركل أصابه الشيب، خلال زيارتها العام الماضي إلى بلفاست.

Meghan Markle's clever styling tricks that cover up grey hairs revealed by expert https://t.co/sFr8VZnjtNpic.twitter.com/xbj4UTr5hC — Mirror Royal (@MirrorRoyal) 24 января 2019 г.

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كما يؤكد الخبراء اليوم أن دوقة ساسيكس تحاول تجنب استخدام صبغة الشعر أثناء حملها، وتخفي شعرها الأشيب بطريقة ذكية أثناء تصفيف شعرها.

ولكي يخفي مصففو الشعر جذور الشعر الأبيض الذي نمى بعد الصباغة لفترة طويلة، يبتكرون تصفيف الأمواج الذي يعطي للشعر حجما أكبر ويخفي خصلات الشعر الأبيض.

المصدر: ميرور