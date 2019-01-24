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إنقاذ فيل سقط في بئر ماء عميقة! (فيديو)

متفرقات

إنقاذ فيل سقط في بئر ماء عميقة! (فيديو)
(RT): Flickr / Daniel S
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أصيب قرويون هنود بالذعر عندما عثروا صدفة على فيل عالق في بئر ماء عميقة، حيث كان يتنفس بصعوبة ومعرضا بشكل جدي للموت غرقا.

وسارع القرويون في مدينة "بوليانغودي"، للشروع بعملية إنقاذ جريئة للفيل خائر القوى، في حين صور بعضهم العملية التي استغرقت أكثر من 4 ساعات متواصلة.

وشارك في عملية الإنقاذ عناصر من وحدات الدفاع المدني الهندي وكذلك أطباء بيطريون، حيث تم شق ممر في أحد أطراف البئر وإخراج الفيل منه.

كما أكد الأطباء البيطريون أن الفيل لم يتعرض لإصابات بليغة نتيجة سقوطه في البئر، إلا أنه كان منهكا جدا عند إنقاذه.

المصدر: RT

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