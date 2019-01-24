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"رحلة جوية" تشهر طلاب مدرسة إيرلندية! (فيديو)

متفرقات

youtube.com/St Brendans College Music Dept Killarney
صورة من الرحلة الجوية
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حقق فيديو طريف لطلاب إيرلنديين يظهر نشاطهم على متن رحلة جوية انتشارا واسعا منذ نشره، في 22 يناير الجاري.

ونشر طلاب مدرسة "St. Brendan's College"، فيديو صوره زميل لهم، على موقع يوتيوب، وهم يؤدون أغنية بأصواتهم على متن رحلة جوية لشركة "Ryanair" للطيران.

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وتظهر مشاهد الفيديو، الذي انتشر بسرعة كبيرة على الإنترنت، أداء الطلاب لأغنية "Step it out Mary"، وهم يعزفون على مجموعة من الآلات الموسيقية.

كما يبين الفيديو ركاب الطائرة الآخرين وهم يستمعون بإصغاء ويشجعون الطلاب بوابل من التصفيق.

المصدر: لينتا. رو

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