البحرين تستحدث أكبر متنزه للغطس في العالم

بدأت البحرين باستحداث متنزه بحري للغوص، مؤهل ليصبح الأكبر من نوعه في العالم.

ومن المقرر أن تبلغ مساحة المتنزه 100 ألف متر مربع، وستغمر في مياهه طائرة بوينغ 747، لتكون أكبر طائرة يتم غمرها في البحر حتى اليوم، كما سيتمكن الغواصون من الاستمتاع بالمنحوتات والشعاب المرجانية الصناعية المتنوعة الموجودة في المياه، والتي ستشكل مستقبلا بيئة ملائمة للأسماك ونمو المرجان الطبيعي.

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كما سيبنى حوله عدد من المباني التي توفر الخدمات المختلفة للسياح، ومحلات لبيع اللؤلؤ والمرجان، وغيرها من المرافق.

وتعمل على هذا المشروع وزارة السياحة البحرينية بالتعاون مع عدد من الشركات الخاصة ونوادي الغطس في البلاد، ليصبح واحدا من الصروح السياحية الأساسية في البحرين، ويساهم في تطوير رياضة الغطس، ويصبح ملاذا لمحبي الحياة البحرية.

المصدر: وكالات