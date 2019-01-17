رجل يركل كلبا ويعاقبه القدر على الفور (فيديو)

سجلت كاميرا مراقبة أمنية حادثة غريبة، حاول فيها رجل الاعتداء على كلب يسير في الشارع، ليعاقبه القدر بسرعة كبيرة وينال جزاءه على الفور.

وأظهر تسجيل الكاميرا قيام الرجل بركل كلب لم يظهر أي تهديد أو عداء له، حيث فقد المعتدي توازنه بعيد تسديد الركلة وسقط على الأرض، وارتطم رأسه بسيارة كانت متوقفة في الشارع.

وتمكن بعدها الرجل من النهوض سريعا محاولا اللحاق بالكلب، إلا أنه سرعان ما عدل عن ذلك وسلك الاتجاه المعاكس، بينما بدا في حالة غير متزنة.

المصدر: وكالات