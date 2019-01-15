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صاعقة برق تفقد لاعب كرة قدم وعيه أثناء مباراة في البرازيل! (فيديو)

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صاعقة برق تفقد لاعب كرة قدم وعيه أثناء مباراة في البرازيل! (فيديو)
pexels-Pixabay
صورة أرشيفية
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انتهت مباراة كرة قدم في البرازيل بشكل درامي عندما انهار أحد اللاعبين على العشب بعد أن "ضربه البرق".

وتوقفت مباراة كرة قدم تجري في إطار كأس سان باولو، في الدقيقة 47، إثر الحادث الأليم الذي أصاب اللاعب.

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وأوضح لاعب كرة القدم المصاب، الذي وجد نفسه على حمالة الإسعاف، قائلا: "لقد أصابني دوران في رأسي وخدرت ساقي واستطعت الركض باتجاه مقاعد البدلاء، لكن بعد ذلك، أصبح كل شيء مظلما في عيني، ولا أتذكر شيئا آخر، واستيقظت في سيارة الإسعاف عندما سألني أحد الأطباء عن عدد الأصابع التي أستطيع رؤيتها".

وأكد نادي كرة القدم الذي يلعب فيه المصاب، لاحقا، أن اللاعب لم تضربه الصاعقة، بل كان خائفا ببساطة من قوة الرعد وفقد وعيه. وأن اللاعب الآن بخير ويتماثل للشفاء على أيدي الأطباء المختصين.

المصدر: لايف. رو

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