منشورات "جنونية" على فيسبوك تدفع الناس لشرب البول!

يعد فيسبوك موقعا مثاليا لأولئك الذين يعانون من حالات نادرة أو اهتمامات خاصة وغريبة، شمل آخرها ادعاء امرأة في مجموعة مغلقة على الشبكة الاجتماعية بأن شرب البول "صحي ومفيد".

وفي إحدى المشاركات على مجموعة عامة تضم 4981 عضوا (Urine Therapy)، تدعي شاربة للبول أنه "غذاء حقيقي خرافي"، حيث انتقلت بالكامل إلى صيام قائم على "السائل الأصفر" الخاص بها، كوسيلة للاستدامة.

ونُشرت مشاركات أخرى من مجموعات مغلقة عبر الإنترنت، من قبل مستخدم تويتر "@Skyear". وتضمنت عددا أكبر من الناس الذين غسلوا أقدامهم بالبول، مع قيام امرأة بشرب كأس من السائل الأصفر.

just applied to a bunch of facebook groups full of people who think drinking pee can cure all illnesses - im excited — Heni (@Skyear_) January 7, 2019

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ولا يوجد أساس للادعاءات الأخيرة من الناحية العلمية، بما في ذلك من زيادة الطاقة وتطهير الجسم من السموم، بالإضافة إلى كون البول قادر على علاج السرطان. وينفي العلم هذه "الترهات"، في حين لا توجد دراسات تربط البول بأي نوع من العلاج السحري.

وتجدر الإشارة إلى أن البول عبارة عن فضلات غير مفيدة، ففي حين أنه يتكون في الغالب من الماء، فإنه يحتوي أيضا على الملح والأمونيا والمنتجات الثانوية الأخرى. وعندما يخرج البول من الجسم، يمر عبر مجرى يعد موطنا لمستعمرات البكتيريا.

وفي حال شربت البول الخاص بك، فإنك تضع الكليتين تحت الضغط، من خلال معالجة السموم مرة أخرى.

المصدر: ميرور