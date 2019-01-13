لمن ابتسم الحظ في كندا؟!

تم في كندا أمس السبت سحب الجائزة الكبرى لليانصيب الوطني "Lotto Max" التي تقدر بـ 18,2 مليون دولار كندي (14 مليون دولار أمريكي).

وأفاد ممثلو شركة "OLG" التي تجري سحب هذا اليانصيب بأنه من المعروف اليوم أن تذكرة اليانصيب التي فازت أمس السبت، تم بيعها في ولاية أونتاريو، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول اسم الفائز بها.

ووفق قواعد اليانصيب الكندية يجب على الفائز تقديم التذكرة الفائزة لمنظمي اليانصيب، فيما من الضروري أن يصبح اسم الفائز معروفا للجميع.

وتم سحب أكبر جائزة لليانصيب في تاريخ كندا بمقدار 64 مليون دولار كندي (49,5 مليون دولار أمريكي آنذاك) في أكتوبر عام 2015.

المصدر: تاس