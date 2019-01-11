"أشباح" تسكن متحفا بريطانيا وتحير القائمين عليه! (فيديو)

قرر الباحث الإنجليزي في الظواهر الخارقة، ستيف ويسون، تثبيت كاميرا في متحف بعد أن وصلت إليه معلومات عن "أشباح" غريبة تتجول فيه.

وذكرت وكالة "Caters News Agency"، أن الباحث رأى ظواهر غريبة تحدث في المتحف، بعد مشاهدته الفيديو الذي صورته الكاميرا المثبتة داخله، في 3 يناير الجاري.

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حيث تحركت إحدى المعروضات من تلقاء نفسها داخل صالة المتحف في مدينة نوتنغهام الإنجليزية. ويظهر مقطع الفيديو الذي نشر على يوتيوب تحرك مقبض عربة نقل قديمة للأعلى وسقوطه للأسفل، دون وجود أي إنسان في الصالة.

وقال ستيف ويسون: "نظرت إلى اللقطات التي صورتها الكاميرا ولم أكن أتوقع أن أشاهد ذلك المنظر.. إذ يرتفع المقبض بقوة هائلة ثم يعود لمكانه. لقد كان الأمر مخيفا ومدهشا في الوقت نفسه".

وأكد الباحث أيضا أن إعدادات الكاميرا تغيرت تلقائيا، لذلك كان الفيديو بجودة أقل. لكنه تأكد من وجود عالم آخر غير عالمنا الذي يحيط بنا ونراه. كما أشار ويسون إلى أن المتحف يحتوي على العديد من العناصر المتعلقة بالظواهر الخارقة.

المصدر: لايف. رو