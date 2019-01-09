عطر "بوتين" في الأسواق الروسية!

ظهرت في الأسواق التجارية بموسكو عطور رجالية ونسائية، استلهمها صانعوها من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.‏

وذكرت وكالة نوفوستي، أن زجاجات العطور الرجالية والنسائية، طبعت عليها صورة الرئيس بوتين والشعار الوطني الروسي.

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وسمي العطر الرجالي الذي جاء بزجاجات وعلب سوداء "رقم واحد"، أما النسخة الأنثوية لهذا العطر فقد سميت بـ "المرأة الروسية".

ويبلغ سعر الزجاجة الواحدة من هذا العطر 10 آلاف روبل (150 $).

وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف، إن استخدام اسم رئيس الدولة لأغراض تجارية لم يوافق عليه لأحد.

يذكر أن استخدام اسم وصورة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حصل أكثر من مرة، وعلى سبيل المثال، شهد شهر ديسمبر 2018 انتشار أطباق تذكارية خزفية طبعت عليها صورة الرئيس الروسي، كما استخدمت صوره أيضا في تزيين الهواتف الذكية بالمعادن الثمينة التي طبع عليها اسم بوتين.

المصدر: نوفوستي