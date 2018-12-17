"تقويم بوتين" يحقق مبيعات خيالية في اليابان!

حقق تقويم يحمل صورة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبيعات ضخمة في اليابان، مقارنة مع رزنامات تحمل صور مشاهير محليين.

وذكرت صحيفة ذي غارديان، أن سلسلة متاجر "Loft"، التي تمتلك الحقوق الحصرية لبيع رزنامات عليها صورة الرئيس الروسي، إن "بوتين" تجاوز منافسيه الرئيسيين المحليين في اليابان من حيث عدد مبيعات الرزنامات التي تحمل صورته، متفوقا على شعبية الممثل، كي تاناكا، وبطل التزلج الأولمبي، يوزورو هانيو.

Sales of calendars featuring Vladimir Putin are outstripping all others in Japan – Pan Pacific Agency: TOKYO, Dec 17, 2018, the SCMP. With the end of December fast approaching, calendars are flying off :https://t.co/7GJMrvTfFy — Pan Pacific Agency (@agency_pan) 17 декабря 2018 г.

إقرأ المزيد

وأكد صحفيو موقع "Sora News 24" الإخباري، أنه على الرغم من أن بعض اليابانيين يشترون هذه الرزنامات "الطريفة لإهدائها لأصدقائهم، إلا أن الغالبية العظمى مهتمة حقا بشخصية بوتين".

وتباع التقاويم التي تحمل صورة الرئيس الروسي، منذ عام 2016، وفقا لمتاجر "Loft". وعندها، كانت التقاويم تحمل مجموعة متنوعة لصور الرئيس بوتين، من بينها بوتين يلعب الجودو، وبوتين في الصيد وغيرها.

وفي عام 2017 حملت تقاويم العام الجديد آنذاك سلسلة من الصور الجديدة لبوتين من ضمنها، مشهد له وهو يلاعب الجرو الذي أهداه له رئيس الوزراء الياباني، لدوره في مساعدة اليابان بعد كارثة فوكوشيما.

المصدر: ذي غارديان