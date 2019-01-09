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رجل "يصطاد" ابنه معتقدا أنه أيل!

متفرقات

رجل
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صيد الأيائل
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رفعت لجنة التحقيق في دائرة "خانتي مانسي" ذات الحكم الذاتي في أقصى شمال روسيا دعوى قضائية ضد رجل قتل ابنه أثناء صيد الأيائل.

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ووقعت الحادثة في منطقة، نفط يوغانسك، حيث أطلق الرجل النار على جسم متحرك في ظروف الرؤية المحدودة، معتقدا أن أيلا أمامه. لكنه أصاب في حقيقة الأمر ابنه البالغ من العمر 18 عاما، والذي توفي نتيجة الجروح الخطيرة التي أصيب بها.

وقال ناطق باسم لجنة التحقيق في دائرة، نفط يوغانسك، إن الرجل رفعت ضده دعوى قضائية بتهمة القتل الخطأ، وفقا للقانون الجنائي للاتحاد الروسي.

المصدر: لينتا. رو

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