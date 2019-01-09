أطول طفلة في العالم تعيش في الصين

تعيش الطفلة تشانغ جياو (11 سنة) في مدينة جينان الصينية، وتتميز عن أقرانها بطولها الفارع.

ويبلغ طول جياو حاليا 2.08 متر، وهو أكبر بكثير من معدل طول أقرانها بهذا العمر (136 سنتيمترا). ويبلغ طول كل من والديها 180 سنتيمترا، لذلك لم يستغربا بلوغ طولها 160 سنتيمترا وهي في السادسة من العمر، إلا أنها وبعد سنتين أصبحت أطول منهما.

ولم يقرر والدا الطفلة حتى الآن ما إذا كانا سيسجلانها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، مع العلم أن أطول طفلة في العالم مسجلة رسميا عمرها 12 سنة وطولها 188 سنتيمترا، وتعيش في مدينة ساوثهامبتون البريطانية، أي أنها أقصر من الطفلة الصينية بعشرين سنتيمترا.

المصدر: لينتا.رو