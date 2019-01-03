فستان رانيا يوسف يظهر في أسواق مصر الشعبية

بعد الأزمة التي أثارها الفستان الذي ارتده الفنانة رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي وأوصلها للقضاء، انتشرت نسخ لهذا الفستان في الأسواق المصرية في أحياء مصر الشعبية.

والمثير في الأمر أن النسخة المقلدة اقتصرت على اللون الأسود، وعرضتها محال ملابس النوم "اللانجيري" وعليها صورة رانيا يوسف، وفق صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فستان رانيا يوسف 270 جنيه pic.twitter.com/paNHwubX0T — shima (@shuu29_) December 24, 2018

ويتراوح سعر الفستان المقلد ما بين 100 و200 جنيه، فيباع بـ 100 جنيه دون البطانة، وبـ200 جنيه معها.

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المصدر: اليوم السابع