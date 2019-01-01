10 ملايين مشاهدة لفيديو طريف بطله طفل!

حقق مقطع فيديو مضحك يصور ردة فعل طفل بعد تذوقه أحد الأطعمة، أكثر من 10 ملايين مشاهدة خلال ثلاثة أيام من نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت صاحبة مدونة مقاطع فيديو قصيرة تلقب بـ "@iamlaurans"، فيديو يصور ابن أخيها وهو يتوسل إليها أن تعطيه قطعة من الخيار المخلل الحار لتذوقه.

I gave my nephew a hot pickle since he was begging😂😂 this was his reaction....💀 pic.twitter.com/geToGDHyG5 — Nique.🌹✨ (@iamlaurans) 26 декабря 2018 г.

وتظهر مشاهد الفيديو كيف قضم الطفل قطعة صغيرة من المخلل وهو ينظر إلى الكاميرا، ثم قام بردة فعل غريبة عندما أغلق فمه بيديه وبدأ يتراجع إلى الأريكة على أمل أن يجلس عليها.

لكن الطفل المصدوم بالطعم اللاذع لم يصل إلى الأريكة، وسقط على الأرض "من هول الطعم الحار"، متعثرا بأرجل الجالسين وراءه.

وجمع الفيديو خلال 3 أيام من نشره 10 ملايين وأكثر من 400 ألف مشاهدة. وعلق بعض رواد تويتر على المشهد قائلين "إنهم يفهمون الطفل تماما". أما البعض الآخر من رواد الإنترنت، فقد صدمهم منظر الأقرباء الجالسين على الأريكة وهم ينظرون بلا مبالاة للطفل الذي سقط على الأرض.

المصدر: لينتا. رو