تعرف على الأماكن السياحية "المخيبة للآمال"!

أكد رواد السياحة في جميع أنحاء العالم أن المدن الإيطالية، بما فيها فينيسيا، هي من أكثر الأماكن السياحية تخييبا للآمال، ولم ترق إلى المستوى المرجو منها في هذا المجال.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن أحد رواد موقع كورا "Quora" (منتدى وموقع إلكتروني تجرى فيه استطلاعات مختلفة)، طرح سؤالا على مستخدمي الإنترنت يقول فيه: "أي الأماكن السياحية خيبت الآمال أكثر من غيرها؟".

ZUMAPRESS.com-© Mirco Toniolo/Ropi

وأظهرت إجابات أغلب رواد الموقع من السياح إجماعهم على أن المدن الإيطالية، وخاصة البندقية، هي من أكثر المواقع في العالم تخييبا لآمال السياح.

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وعلق أحد رواد الموقع بقوله: "البندقية، ليست أكثر من فخ سياحي. ففي البداية تبهرك قنواتها المائية التي تخترق المدينة، وهذه حقيقة؟ لكن هذا كل ما يميز البندقية، ولكنك عندما ترى قناة واحدة تستيطع إعتبار أنك رأيت كل البندقية لا شيء أكثر".

وجاءت في المرتبة الثانية لهذا التقييم، منطقة أهرامات الجيزة في مصر، لأن الهرم الكبير لم يكن بتلك الضخامة كما توقع السياح.

كما انتقد السياح أيضا شواطئ بالي، التي لم تكن مثيرة للإعجاب كما يروج لها بالصور ومقاطع الفيديو. ونصح السياح بقضاء العطل في تايلاند بدلا من بالي لأنها أكثر روعة منها.

وبرأي مجموعة أخرى من السياح، فإن عاصمة كمبوديا بنوم بنه مليئة بالنشالين، وتحولت دبي إلى غابة من الإسمنت، وجزيرة سانتوريني اليونانية غالية ومزدحمة بالسياح.

ونعت السياح متحف اللوفر في باريس بالسخافة، و"أكروبوليس أثينا" بالخراب المتهاوي، ووصفوا "تايم سكوير" في نيويورك بـ "مبعث للكآبة".

المصدر: لينتا. رو