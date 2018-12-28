"قمر الحليب" يحتال على الجميع ويحقق انتشارا واسعا عام 2018!

نشر موقع "صورة اليوم الفلكية" (APOD) التابع لناسا، فيديو مذهلا يوم 4 يونيو عام 2018، يكشف مدى قرب القمر من الأرض.

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وحقق الفيديو انتشارا واسعا نتيجة روعة المشهد الذي يبدو فيه القمر وكأنه "يلامس" الأرض. ولكن الفيديو يصور منظرا رائعا لجبل تيد، وهو بركان في جزر الكناري، التُقط عبر عدسة تلسكوب من مسافة بعيدة جدا، يوم 30 مايو الماضي، من قبل دانييل لوبيز.

ويقف الناس، الذين يظهرون في الفيديو، على بعد حوالي 16 كم من التلسكوب، وما يثير الضحك فعلا، أنهم في الواقع لا يشاهدون اختفاء القمر، بل يراقبون شروق الشمس الذي يحدث مباشرة خلف المصور.

ويُعتقد أن هذه الظاهرة، التي تُعرف باسم "وهم القمر"، تحدث لعدد من الأسباب، بما في ذلك مدى بعد القمر عنا اعتمادا على موقعه في السماء، وكيف نتصوره مقارنة بما يمكن أن نراه في الإطار نفسه.

APOD/Daniel López

ويقول فريق "APOD" موضحا، إن "دوران الأرض يؤدي إلى اختفاء القمر ببطء خلف جبل تيد". ويعد الفيديو طريقة رائعة لتجسيد قدرة العلم على "الاحتيال" على أذهاننا.

المصدر: ساينس أليرت