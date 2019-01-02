إفلاس مطعم روسي أسطوري في نيويورك

أعلنت محكمة أمريكية إفلاس مطعم "السمور الروسي" الأسطوري الذي يعد من أقدم المطاعم الروسية في نيويورك.

وجاء إفلاس المطعم لخلافات ظهرت بين صاحبه الحالي، رومان كابلان، وشركة "Samovar Management Group Inc" بصفتها صاحبة البناء، والتي كشفت في المحكمة عن مستندات أثبتت عدم تسديد صاحب المطعم لدين قدره 200 ألف دولار، ما أجبر المحكمة على إصدار قرار بإفلاس المطعم.

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ويعود تاريخ المطعم إلى عام 1986، عندما أسسه الحائز جائزة نوبل في الآداب، يوسف برودسكي، وراقص الباليه الروسي المشهور، ميخائيل باريشنيكوف.

وكان المغني الأمريكي المشهور، فراتنك سيناترا، يسكن في الطابق الثاني للعمارة التي شغل المطعم طابقها الأول، ثم توسع المطعم عام 1996 إلى الطابق الثاني، حيث تم تجهيز غرفة للضيوف الفخريين أطلق عليها "غرفة السيجارة".

وتولى الفنان فلكس زبارسكي، التصميم الداخلي لتلك الغرفة الفاخرة، مع العلم أن والده هو من حنط جثمان لينين بعد وفاته عام 1924.

واشتهر الطابق الثاني للمطعم أيضا بمجموعة كبيرة من أواني السمور، بعضها أهداها للمطعم الفنانون الروس: أندريه ماكاريفيتش وألكسندر أبدولوف وليونيد يارمولنيك.

المصدر: لينتا. رو