العاهل الأردني يتناول "الفلافل" مع أبنائه في مطعم شعبي بعمان
فاجأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الجمعة، المواطنين في العاصمة عمان داخل منطقة الدوار الأول -شارع الرينبو خلال زيارته هو وأبناؤه مطعم "القدس" الشعبي.
ورافق الملك عبدالله الثاني ولي عهده ونجله الأكبر الأمير الحسين بن عبدالله وكذلك نجله الأمير هاشم وكريمته الأميرة سلمى.
فيديو آخر لزيارة جلالة الملك برفقة سمو الأمراء لجبل عمّان #الغد#الأردنpic.twitter.com/Lt5PwkVqq8— جريدة الغد (@AlghadNews) 21 декабря 2018 г.
وتناول الملك والأمراء المأكولات الشعبية مثل "الفلافل" من مطعم القدس في شارع الريبنو، كما زاروا مطعم شاورما، فيما انتهز المواطنون الفرصة والتقطوا الصور التذكارية وسط ترحيب متبادل من العائلة الملكية وحشود من المواطنين في الشارع المذكور.
الملك وولي العهد والأمير هاشم والأميرة سلمى تناولوا "سندويشات فلافل" في مطعم القدس بشارع الرينبو https://t.co/GbxEplSbpr#الغد#الأردن#عمانpic.twitter.com/DdDx5iNDh2— جريدة الغد (@AlghadNews) 21 декабря 2018 г.
المصدر: RT+ "الغد" الأردنية