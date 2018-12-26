اختفاء طائرة أمريكية سقطت في المحيط!

سقطت طائرة أمريكية صغيرة في طريقها من والت ديزني إلى مطار برينستون بولاية نيوجرسي، في المحيط واختفت تماما.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن طائرة من طراز "The Piper PA-46" اختفت، وعلى متنها، بيتر رينزولي البالغ من العمر 51 عاما، وابنه دانييل (19 سنة).

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واختفت الطائرة بعد 30 دقيقة من مغادرتها لمطار أورلاندو. وبعد بعض الوقت، تلقى رجال الإنقاذ إشارة استغاثة من الطائرة وسلموها لخفر السواحل.

واتجهت بعد ذلك مباشرة عدة طائرات وقوارب بحرية تحمل رجال الإنقاذ إلى النقطة الأخيرة التي أرسلت منها الطائرة نداء الاستغاثة. لكن فريق الإنقاذ لم يتمكن من اكتشاف مكان الطائرة أو الراكبين اللذين كانا على متنها.

وعلق خفر السواحل عملية الإنقاذ، بعد 56 ساعة من عمليات البحث والتفتيش الفاشلة.

وقال منسق عملية الإنقاذ، كريستوفر إيدي، إن "تعليق البحث عن الضحايا قرار غير سهل. دائما نتأمل الأفضل، لذلك سنواصل مراقبة المعلومات عن الحادث".

المصدر: ديلي ميل